В США заявили о стремлении жестко реагировать на действия РФ
Карина Казанцева
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США будут жестко реагировать на действия России, которые могут нанести вред Вашингтону и его союзникам. Об этом заявила кандидат на пост первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман, пишет ТАСС.
«Мы будем жестко реагировать в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, которые причиняют вред нам или нашим союзникам», — сказала она.
По ее словам, США должны противостоять Китаю и России, а также Ирану и Северной Корее в ядерной сфере.
Ранее в Вашингтоне назвали своего главного геополитического соперника в XXI веке.
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