Президент Армении принял у себя дома лидеров оппозиции

Президент Армении Армен Саркисян проводит встречу с представителями оппозиции у себя дома. Об этом сообщает «Интерфакс».

Оппозиционеры выясняют позицию главы государства по вопросу относительно освобождения от должности начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна.

«После встречи нам будет понятна позиция президента, почему она изменилась. Ответим на вопросы после встречи», — заявил руководитель оппозиционной партии «Отечество» Артур Ванецян.

Ранее сообщалось, что оппозиция Армении требует срочной встречи с президентом.

Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении. В тот же день Пашинян выступил на митинге с обращением к военным и приказал им заниматься своим делом. 27 февраля президент Армении Армен Саркисян решил не отправлять в отставку главу Генштаба ВС.