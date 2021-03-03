МИД Китая о санкциях США против РФ: дело Навального является внутренним делом России

В Китае уверены, что Европейский союз и США не должны были вводить санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, так как дело блогера является исключительно внутренним делом РФ. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает РИА «Новости».

«Мы уже неоднократно заявляли о позиции Китая. Дело Навального является исключительно внутренним делом России, внешние силы не имеют никакого права вмешиваться», — подчеркнул дипломат.

2 марта Евросоюз и США ввели санкции в отношении России из-за инцидента с Алексеем Навальным. Позже минторг США опубликовал список организаций, попавших под санкционные меры.

В МИД России заявили, что вся ситуация с санкциями была изначально раскручена американской стороной, и обвинения американской стороны в адрес России в том, что она якобы использовала химическое оружие выглядит абсурдной: РФ уничтожила химическое оружие несколько лет назад, а США продолжают им обладать.