В МИД РФ ответили на обвинения США в адрес России по химическому оружию

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
РИА «Новости»

США пытаются показать себя борцами с химоружием, введя санкции против России, несмотря на то, что сами это оружие до сих пор не уничтожили. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Youtube канала Соловьев Live.

Соединенные штаты вслед за Европейским союзом заявили 2 марта о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой «за производство биологического и химического оружия», а также конкретные физические лица.

По мнению Захаровой, всю ситуация с санкциями была изначально раскручена американской стороной и выглядит абсурдной. Она напомнила, что Россия несколько лет назад избавилась от химического оружия, в то время как Соединенные Штаты продолжают им обладать.