Захарова заявила, что США довели отношения с РФ «до точки полного замерзания»
Антон Демидов
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила двусторонние отношения между США и Россией.
По ее словам, Белый дом, «запутавшись в собственных внутренних проблемах», снова «пытается культивировать образ внешнего врага», вводя новые антироссийские санкции.
«Неоднократно комментировали эту американскую политику, которая лишена логики и смысла и лишь все больше выхолащивает двусторонние отношения, уже доведенные Вашингтоном до точки полного замерзания», — цитирует Захарову пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
Во вторник, 2 марта, Евросоюз и США ввели санкции в отношении России из-за инцидента с Алексеем Навальным.
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