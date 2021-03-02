Глава МВД Украины заявил, что СНБО не прорабатывает санкции против Порошенко

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) не прорабатывает введение санкций против экс-президента Украины, депутата Рады Петра Порошенко. Такое заявление сделал глава МВД Украины Арсен Аваков.

В интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое транслировалось на YouTube-канале «В гостях у Гордона», министр отметил, что не считает необходимым введение таких санкций.

«Я не видел таких документов», — ответил Аваков на вопрос о том, будут ли приниматься решения на уровне СНБО, которые бы касались санкций в отношении бывшего главы государства.

Он также подчеркнул, что Порошенко не является «врагом Украины».

«Порошенко — это наша внутренняя политика», — добавил Аваков.

Ранее украинские власти оценили шанс введения санкций против приобретенного Порошенко телеканала «Прямой».