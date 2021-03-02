США обнародовали список подпавших под санкции российских организаций

Минфин США наложил санкции на три российских научно-исследовательских организации. Об этом сообщает сайт ведомства.

Как уточняет министерство, ограничения были введены против Государственного НИИ органической химии и технологии (ФГУП «ГосНИИОХТ»), ФГБУ «27 Научный центр», а также 33-го центрального научно-исследовательского испытательного института Минобороны России.

Во вторник, 2 марта, Евросоюз и США ввели санкции в отношении России из-за инцидента с Алексеем Навальным.