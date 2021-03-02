Лавров: Москва однозначно ответит на возможные санкции США против России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва в обязательном порядке ответит на возможные санкции США против РФ, передает РИА «Новости».

«Реагировать будет однозначно. Никто не отменял правила дипломатии, одно из правил дипломатии — это взаимность», — сказал глава российского МИД на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Узбекистана.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США могут ввести новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным во вторник, 2 марта. Также днем Ранее CNN сообщал, что администрация президента США Джо Байдена готовится ввести санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Введение антироссийских санкций будет происходить по согласованию с Европейским союзом.