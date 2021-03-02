В команде Тихановской отвергли обвинения в организации беспорядков в Белоруссии

Пресс-служба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской отрицает ее якобы планы по организации беспорядков в Белоруссии, передает РИА «Новости».

«Тихановская никогда не участвовала в разработке таких планов», — говорится в сообщении пресс-службы экс-кандидата.

В пресс-службе уточнили, что Тихановская и ее команда поддерживала только мирные методы.

2 марта СК Белоруссии объявил экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую в розыск. По версии следствия, лица из ближайшего окружения Тихановской готовились к массовым беспорядкам и захвату зданий госорганов на территории Гомеля. Они привлекали поучаствовать в их плане бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Министерства по ЧС. Утверждается, что Тихановская поддержала план и согласилась выдать деньги на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов и т.д. Однако правоохранители задержали основных участников в период с 6 по 8 августа прошлого года.