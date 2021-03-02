В Кремле высказались о возможных антироссийских санкциях США

В Кремле на фоне сообщений об очередных возможных антироссийских санкциях США посоветовали задуматься об эффективности продолжения рестрикционной политики тем, кто ее осуществляет.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия в любом случае будет ориентироваться на собственные интересы.

«Тем, кто продолжает такую зависимость от каких-то рестрикций в ведении межгосударственных дел, пора задуматься, достигают ли они какой-то цели, <...> не являются ли они сами причиной для ухудшения межгосударственных дел. Является ли эта политика эффективной? Ответ будет очевидным: целей эта политика не достигает», — подчеркнул Песков.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США могут ввести новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным во вторник, 2 марта. Также днем Ранее CNN сообщал, что администрация президента США Джо Байдена готовится ввести санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Введение антироссийских санкций будет происходить по согласованию с Европейским союзом.