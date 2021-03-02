Минск инициирует экстрадицию Тихановской

Следственный комитет Белоруссии объявил экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую в розыск. Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру, сообщает «БелТА».

В СК уточнили, что расследование в отношении четырех доверенных лиц Светланы Тихановской завершено. По версии следствия, лица из ближайшего окружения Тихановской готовились к массовым беспорядкам и захвату зданий госорганов на территории Гомеля. Они привлекали поучаствовать в их плане бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Министерства по ЧС.

«Обвиняемые с ее участием [Тихановской] обсуждали план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц», — сказали в СК.

Утверждается, что Тихановская поддержала план и согласилась выдать деньги на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов и т.д. Однако правоохранители задержали основных участников в период с 6 по 8 августа прошлого года.

По результатам расследования им предъявлено обвинение по ч.1 ст.13, ч.2 ст.293 (приготовление к массовым беспорядкам) и по ч.1 ст.13, ч.1 ст.292 (приготовление к захвату зданий и сооружений) УК страны. Ко всем применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Тихановская же объявлена в розыск. Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру.

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