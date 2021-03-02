Горбачев назвал перестройку делом своей жизни
Ник Пригоров
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Экс-президент СССР Михаил Горбачев рассказал ТАСС, что считает главным делом своей жизни.
Горбачев заявил, что делом его жизни стала перестройка и все, что с ней связано.
«Конечно, перестройку и все, что с ней связано. Я глубоко убежден, что перестройка была необходима и что мы вели ее в правильном направлении», — ответил он на соответствующий вопрос.
По его мнению, правительство СССР смогло помочь гражданам обрести свободу и покончить с тоталитарной системой.
2 марта исполняется 90 лет Михаилу Горбачеву, последнему генсеку и первому президенту СССР. В честь юбилея первого президента СССР «Газета.Ru» вспоминает 13 образов Горбачева в кино (и не только).
close