Сына Лукашенко сняли с должности помощника президента

Виктор Лукашенко, который является старшим сыном президента Белоруссии Александра Лукашенко, был освобожден от должности помощника главы государства по национальной безопасности, передает «БелТА».

Белорусский лидер подписал соответствующий указ 26 февраля.

Как сообщается, уход Виктора Лукашенко с поста связан с его переходом на выборную должность.

Ранее Александр Лукашенко опроверг слухи о передаче власти старшему сыну.