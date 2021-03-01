Суд признал виновным Саркози по делу о коррупции

Парижский суд приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к одному году тюрьмы по делу о коррупции, торговле влиянием и причастности к нарушению тайны следствия. Он стал первым экс-президентом Франции, получившим реальный срок, сообщает BFM.

Экс-главу Франции приговорили к трем годам тюрьмы, из них один год составит реальный срок, два года — условный.

По данным следствия, Саркози через своего адвоката Тьерри Эрзога обещал помочь сотруднику Кассационного суда Жильберу Азиберу в получении должности в Монако в обмен на информацию о прослушке, которую в рамках следствия по «делу Беттанкур» поставили на его телефон.

Также в числе обвиняемых по данному делу проходили бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер и адвокат Саркози Тьерри Эрзог. Суд признал их виновными в разглашении профессиональной тайны и приговорил к аналогичным срокам.

Ранее стало известно, что национальная прокуратура по расследованию финансовых преступлений Франции начала предварительное расследование в отношении Саркози.