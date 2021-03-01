В МИД России сообщили о росте интереса к «Спутнику V» в Европе

Интерес к российской вакцине от коронавируса нового типа «Спутник V» в Европе растет, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Его слова приводит РИА «Новости».

«Количество стран, которые стучатся в наши двери, возрастает с каждым днем. Наша позиция известна: мы готовы оказать всем содействие, кто в этом реально нуждается», – отметил дипломат.

По его словам, некоторые европейские страны подают неофициальные сигналы о готовности не дожидаться одобрения препарата Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

«Некоторые обозначают свою готовность пойти путем национальной сертификации, что будет достаточно для применения наших вакцин в соответствующих странах», – рассказал Грушко.

Ранее стало известно о планах Италии направить инспекторов на производство «Спутника V» в России.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.