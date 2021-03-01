США хотят заставить Мьянму платить за насилие против демонстрантов

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что из-за насилия по отношению к мирным демонстрантам США готовят новые меры против Мьянмы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что двое человек погибли и еще двадцать пострадали при столкновении полицейских с протестующими против военного переворота в Мьянме

Как ранее сообщила официальный представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани, как минимум 18 человек убиты и 30 ранены в ходе протестов в Мьянме в воскресенье. По сообщениям, полиция использовала боевое оружие для разгона манифестаций в городах Янгон, Тавой, Мандалай, Мьей, Баго и Пакхоуку. Также применялся слезоточивый газ, световые и шумовые гранаты.

«Мы готовим дополнительные действия, чтобы заставить заплатить ответственных за недавнюю вспышку насилия и недавний переворот», — сообщил Салливан.

Он добавил, что США поделятся новостями в ближайшие дни.