В Белом доме назвали приоритетные вопросы политики новой администрации США

Источник в Белом доме рассказал об отношении новой администрации США к кубинскому вопросу. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, американские власти не относят тему изменения политического курса в отношении Кубы к приоритетной.

При этом он отметил, что к наиболее важным вопросам относится борьба с пандемией коронавируса, политика укрепления отношений с союзниками США, а также тема восстановления американской экономики.

«Честно говоря, сначала — главное», — заключил собеседник.

Ранее президент США Джо Байден продлил санкции в отношении Кубы, которые были введены экс-президентом страны Дональдом Трампом.