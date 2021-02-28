Пашинян раскритиковал отказ президента согласовать отставку главы Генштаба

Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал решение президента страны Армена Саркисяна по ходатайству от отставке глав Генштаба страны Оника Гаспаряна. Об этом он заявил в ходе видеообращения на своей странице в Facebook.

Политик назвал решение главы государства «непонятным».

Он добавил, что предоставит обоснование своей точки зрения во время митинга своих сторонников, который состоится в понедельник, 1 марта.

«После констатации этого факта могут быть сделаны определенные выводы», — подчеркнул Пашинян.

Кроме того, в рамках выступления он намерен затронуть вопросы судебно-правовых реформ в Армении, ходе дела о гибели 10 человек во время столкновений с полицией во время событий 1 марта 2008 года, а также «представить реалии» после теракта в парламенте страны, произошедшем 27 октября 1999 года.

Ранее армянский депутат не исключил возможности проведения импичмента президента страны после его отказа уволить Гаспаряна.

Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении. В тот же день Пашинян выступил на митинге с обращением к военным и приказал им заниматься своим делом. 27 февраля президент Армении Армен Саркисян решил не отправлять в отставку главу Генштаба ВС. Однако Пашинян повторно направил предложение по увольнению начальника Генштаба.