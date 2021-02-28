В Крыму призвали Порошенко «оставить при себе» сочувствие

Слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об «обмане» крымчан российскими властями являются «наглой ложью», заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Его слова приводит РИА «Новости».

«Пусть Порошенко не льет крокодильи слезы и оставит свои сочувствия при себе. Хватит уже устраивать политический цирк. Проблемы с водой и электроэнергией в нарушение международных прав создали именно киевские власти, а Россия их успешно решила», – отметил Гемпель.

Глава парламентского комитета также подчеркнул, что Крым возвращался на историческую родину не ради «манны небесной», а из-за желания «как можно быстрее уйти из Украины, пропитанной злобой националистов». Он добавил, что в настоящее время в Крыму наблюдается небывалая динамика развития.

Ранее бывший президент Украины Перт Порошенко заявил, что сочувствует крымчанам, которых якобы обманули российские власти.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.