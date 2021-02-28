Губернатора Нью-Йорка обвинили в сексуальных домогательствах

Экс-помощница губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо обвинила его в сексуальных домогательствах, пишет газета The New York Times.

25-летняя Шарлотта Беннетт, бывшая исполнительная помощница и советник по вопросам политики в области здравоохранения в администрации Куомо рассказала, что чиновник домогался ее весной и летом прошлого года. По словам девушки, губернатор расспрашивал о ее интимной жизни, жаловался на одиночество и однажды спросил, «была ли она когда-либо с мужчиной постарше».

Вместе с тем Беннетт заявила, что Куомо не пытался коснуться ее. Женщина отметила, что поняла, что мужчина хочет переспать со ней, и почувствовала себя «ужасно некомфортно и испугалась».

Новость дополняется.