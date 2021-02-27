Зеленский поблагодарил Байдена за «сильный месседж» о Крыме

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского коллегу Джозефа Байдена за поддержку Киева и непризнание присоединения Крыма к России. Об этом он написал у себя в Twitter.

«Благодарен Джо Байдену за сильный месседж: Крым — это Украина! Вот для чего нужно настоящее стратегическое партнерство», — написал Зеленский.

Он отметил, что украинцы высоко ценят поддержку со стороны США, в частности в вопросах территориальной целостности страны, укреплении обороноспособности и проведении реформ.

Ранее Зеленский подписал указ о мерах, направленных на «деоккупацию» и реинтеграцию Крыма. Впоследствии Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.