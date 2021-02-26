Глава Крыма счел слова Зеленского «разогревом» перед выступлением Байдена

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о Крыме стали «разогревом» перед выступлением американского лидера Джо Байдена на аналогичную тему, считает глава Крыма Сергей Аксенов. Его слова приводит РИА «Новости».

Аксенов отметил, что не мог понять причину «активности» Зеленского по крымскому вопросу.

«Сегодня причину понял: судя по всему, господин Зеленский хотел «лизнуть» господина Байдена, который сегодня разразился [выступлением] по Крыму <…> Зеленский на разогреве всегда выступал, поэтому перед выступлением Байдена получилась такая ситуация», – выразил свое мнение глава Крыма.

Он также призвал «забыть» о том, что полуостров входил в состав Украины, отметив, что Крым навсегда вернулся на родину.

Ранее Зеленский подписал указ о мерах, направленных на «деоккупацию» и реинтеграцию Крыма. Впоследствии Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.