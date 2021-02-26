Украина ввела санкции в отношении бывшего главы МВД Захарченко

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции «по всем возможным пунктам» в отношении десяти лиц. В санкционном списке также оказался бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко, передает РИА «Новости».

Отмечается, что ограничительные меры также распространяются на девять украинских военных. Санкции были наложены в рамках дела о расследовании фактов финансирования терроризма. Ограничения затрагивают силовиков, которые занимали должности при экс-президенте Украины Викторе Януковиче.

25 февраля стало известно, что суд в Киеве арестовал имущество бывшего главы МВД Украины Виталия Захарченко.

На прошлой неделе сообщалось, что Совбез Украины ввел санкции против лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.