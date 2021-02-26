Премьер Украины поручил рассмотреть вопрос санкций против белорусских бизнесменов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил ведомствам рассмотреть вопрос о введении санкций против белорусских бизнесменов, близких к президенту Александру Лукашенко. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, разработкой ограничений займется министерство иностранных дел, министерство экономики и администрация Госпогранслужбы республики.

«Украина своим молчанием, по сути, поддерживает режим Лукашенко», — сказал Гончаренко.

Также премьер-министр отметил, что санкции против белорусских чиновников и бизнесменов, близких к Лукашенко вводят Европейский Союз, Великобритания и США.

Ранее Евросоюз продлил санкции против Белоруссии на год, до 28 февраля 2022 года.