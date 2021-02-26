Премьер Украины поручил рассмотреть вопрос санкций против белорусских бизнесменов
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил ведомствам рассмотреть вопрос о введении санкций против белорусских бизнесменов, близких к президенту Александру Лукашенко. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
По его словам, разработкой ограничений займется министерство иностранных дел, министерство экономики и администрация Госпогранслужбы республики.
«Украина своим молчанием, по сути, поддерживает режим Лукашенко», — сказал Гончаренко.
Также премьер-министр отметил, что санкции против белорусских чиновников и бизнесменов, близких к Лукашенко вводят Европейский Союз, Великобритания и США.
Ранее Евросоюз продлил санкции против Белоруссии на год, до 28 февраля 2022 года.
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