СМИ сообщили о задержании самого богатого депутата России

В Хабаровске был задержан депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова, которого в сентябре 2020 года назвали самым богатым государственным служащим России, пишет агентство Sakh.com.

Как сообщается, Пашов прилетел в город в командировку и был вызван на допрос по старому делу, по которому уже истек срок привлечения к ответственности. Речь идет о видео про «крабового короля» Олега Кана, которое в том числе было использовано в известном ролике телеканала «Россия-24». На кадрах запечатлено, как кто-то из друзей парламентария вытаскивает из реки Самарги краснокнижную рыбу. Агентство указывает, что сам Пашов к ней и вовсе не прикасался.

Из-за этого ролика чиновника допросили, после чего ему предъявили обвинение по делам, по которым Кан находится в международном розыске. Предположительно, его временно оставят в СИЗО Хабаровска, а затем могут этапировать на Сахалин.

В сентябре 2020 года журнал Forbes назвал богатейших депутатов и чиновников России.

В феврале прошлого года Хабаровский краевой суд постановил заочно арестовать Кана. Его обвиняют в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко. После начала расследования Кан сбежал из России. По некоторым данным, бизнесмен уехал в Японию, где у него есть недвижимость.