Премьер Украины поручил ввести санкции против близких к Лукашенко бизнесменов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил рассмотреть вопрос о введении санкций против белорусских бизнесменов и чиновников, близких к президенту Александру Лукашенко. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Соответствующее поручение было дано министерствам иностранных дел и экономики Украины, а также государственной пограничной службе.

В своем обращении Шмыгаль обратил внимание на то, что и Европейский Союз, и Великобритания, и США вводят санкции против белорусских чиновников и бизнесменов, которые близки к режиму Лукашенко.

«Украина вместе с тем <...> своим молчанием по сути поддерживает режим Лукашенко», – указано в сообщении.

Ранее Евросоюз продлил санкции против Белоруссии на год, до 28 февраля 2022 года.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа 2020 года, на них, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. В стране продолжаются протесты.