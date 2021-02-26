Объединенная оппозиция Армении созывает очередной митинг

Объединенная оппозиция Армении созывает митинг у парламента в 12.00 мск. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление оппозиционного «Движения спасения родины», объединяющего 20 политических группировок, выступающих за отставку премьера Никола Пашиняна.

«Сегодня в 13.00 (12.00 мск) перед зданием парламента состоится митинг. Ночь на проспекте Баграмяна (у парламента) прошла мирно, в рабочей атмосфере», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ранним утром на площадь приехали кандидат от оппозиции на пост премьера Вазген Манукян и другие представители движения.

Ранее в ООН обратились к сторонам конфликта в Армении с призывом к сдержанности и диалогу.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении, который потребовал отставки правительства. Однако, как уточняется, заявление об увольнении начальника Генштаба пока не подписал президент Армении Армен Саркисян.