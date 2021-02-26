МИД показал кадры возвращения сотрудников российского посольства в КНДР на родину

Кадры возвращения сотрудников посольства РФ в КНДР на родину на несамоходной дрезине были опубликованы на официальной странице Министерства иностранных дел России в Twitter.

«25 февраля на родину вернулись восемь россиян — сотрудников российского посольства в КНДР и членов их семей. Поскольку вот уже больше года границы закрыты и пассажирское сообщение прекращено, добираться домой пришлось долгим и трудным путем», — сказано в публикации.

Единственным мужчиной в группе и основным «двигателем» несамоходной дрезины стал третий секретарь посольства Владислав Сорокин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее стало известно о том, что Грузия откроет свои границы с Россией 1 марта.