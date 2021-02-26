В РФ заявили, что Пашиняна ввели в заблуждение о применении «Искандеров» в Карабахе

Министерство обороны России с недоумением восприняло заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10%» во время использования вооруженными силами Армении в Карабахе, сообщает «Российская газета».

Официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков рассказал, что в ходе конфликта в Нагорном Карабахе ни один из ракетных комплексов данного типа не применялся. Данные подтверждены системой объективного контроля. Конашенков добавил, что весь боезапас ракет находится на складах вооруженных сил Армении.

«Судя по всему, премьер-министра Республики Армении, господина Никола Пашиняна ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию», — сказал Конашенков.

Ракетный комплекс «Искандер-Э», по его словам, испытывался и много раз успешно применялся против террористов в боевых условиях в Сирии.

Конашенков подчеркнул, что «Искандер-Э», производимый в России, является лучшим в мире ракетным комплексом, и это признают все.

Ранее Никол Пашинян назвал российские «Искандеры» неработоспособными.