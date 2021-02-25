Госдеп обратился к сторонам в Армении

Госдеп США призвал все стороны конфликта в Армении не обострять ситуацию. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы знаем о недавних событиях в Армении, очень внимательно следим за ситуацией. Мы призываем все стороны к сдержанности, призываем избегать любой эскалации и насилия», — приводятся слова представителя госдепа Неда Прайса.

Он также заявил, что в демократии военные не могут вмешиваться в политику.

По словам Прайса, Госдеп не пришел к выводу, имел ли место госпереворот в Армении. США продолжают следить за развитием событий.

Оппозиционно настроенные граждане Армении вышли на улицы с требованием отставки Пашиняна и его правительства с утра 25 февраля. Между тем глава кабмина принимал участие в митинге своих сторонников.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении, который потребовал отставки правительства. Однако, как уточняется, заявление об увольнении начальника Генштаба пока не подписал президент Армении Армен Саркисян.

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