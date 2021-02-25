В Раде уточнили, что обысков в киевском офисе партии Медведчука не было

Депутат Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Черный в эфире телеканала «112 Украина» на YouTube уточнил, что обыски и задержания производились не в офисе партии, а возле него.

По его словам, никаких обысков в помещениях ОПЗЖ, в помещениях депутатов фракции не проводилось.

Как рассказал парламентарий, полицейские подъехали к офису партии для проверки охранной компании «Шторм», которая занимается охраной офиса.

«Дело в том, что сегодня в Киеве было происшествие, в котором был задействован автобус, который был похож на тот автобус, которым пользуется охранная кампания «Шторм», — сказал Черный.

Он добавил, что полиция прибыла по адресу партии, задержала сотрудников компании «Шторм».