Глава Генштаба ВС Армении пока остается на своем посту

Согласно конституции, у президента Армении Армена Саркисяна имеется трехдневный срок для принятия решения об освобождении Оника Гаспаряна от должности начальника Генштаба Вооруженных сил республики. Руководство Генштаба пока продолжает выполнять свои функции. Об этом Sputnik Армения рассказал эксперт по вопросам армянской конституции Вардан Айвазян.

Как известно, премьер-министр Армении Никол Пашинян уже предложил уволить главу Генштаба ВС страны.

Айвазян отметил, что не глава кабмина освобождает с должности представителей руководства ВС республики. «Это делается указом президента. Сейчас пока нет указа президента, эти люди остаются на своих постах», — сказал он.

Как уточнил Айвазян, если президент в течение трех дней не примет решение, то это сделает премьер.

До этого Пашинян призвал Гаспаряна уйти в отставку добровольно.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении, который потребовал отставки правительства. Однако, как уточняется, заявление об увольнении начальника Генштаба пока не подписал президент Армении Армен Саркисян.