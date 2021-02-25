МИД: по итогам визита Жапарова в РФ подписаны четыре документа

По итогам визита президента Киргизии Садыра Жапарова в Россию были подписаны четыре документа, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу киргизского внешнеполитического ведомства.

Там уточнили, что речь идет о соглашении между правительством двух стран об оказании российской стороной «безвозмездной технической помощи» Киргизии «в целях создания системы маркировки товаров средствами идентификации» в республике. Кроме того, был подписан протокол между министерствами обороны двух государств «в области применения беспилотных летательных аппаратов» на территории Киргизии, сообщили в пресс-службе.

По ее информации, также была принята программа развития стратегического партнерства двух стран в военной области на период с 2021 по 2025 год и подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского, водного и развития регионов Киргизии и Министерством сельского хозяйства РФ о сотрудничестве в области поставок сельскохозяйственной продукции.

Накануне, 24 февраля, в Москве прошли переговоры президентов России и Киргизии Владимира Путина и Садыра Жапарова, для которого визит в Россию стал первым в качестве главы республики.