Пашинян пригрозил своим противникам арестами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге своих сторонников в Ереване пообещал, что его противники будут арестованы, если они перейдут границы, передает РИА «Новости».

Он отметил, что «у грабивших народ» отсутствует возможность вернуться к власти.

«Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату», — сказал Пашинян.

Глава кабмина также подчеркнул, что время мягких мер прошло.

Пашинян пришел к власти в Армении во время «бархатной революции».

Оппозиционно настроенные граждане Армении вышли на улицы с требованием отставки Пашиняна и его правительства с утра 25 февраля. Между тем глава кабмина участвует в митинге своих сторонников.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении, который потребовал отставки правительства. Однако, как уточняется, заявление об увольнении начальника Генштаба пока не подписал президент Армении Армен Саркисян.

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