Салливан останется послом США в России
Анна Светлова
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Джон Салливан останется на посту посла США в Москве на неопределенный срок в течение 2021 года. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Ранее на этой неделе президент [США Джо] Байден попросил меня остаться послом США в РФ на неопределенный срок в течение этого года», — сказал дипломат.
При этом он добавил, что отношения Вашингтона с Москвой и дружба Соединенных Штатов с русским народом имеют большое значение. Дипломат отметил, что для него являются честью служить своей стране в России.
«Я с нетерпением жду момента, когда смогу путешествовать по России, чтобы познакомиться с еще большим количеством людей и узнать еще больше об этой великой стране», — сказал Салливан.
Ранее команда президента США Джо Байдена уже просила Салливана не оставлять свой пост.
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