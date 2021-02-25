Салливан останется послом США в России

Джон Салливан останется на посту посла США в Москве на неопределенный срок в течение 2021 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Ранее на этой неделе президент [США Джо] Байден попросил меня остаться послом США в РФ на неопределенный срок в течение этого года», — сказал дипломат.

При этом он добавил, что отношения Вашингтона с Москвой и дружба Соединенных Штатов с русским народом имеют большое значение. Дипломат отметил, что для него являются честью служить своей стране в России.

«Я с нетерпением жду момента, когда смогу путешествовать по России, чтобы познакомиться с еще большим количеством людей и узнать еще больше об этой великой стране», — сказал Салливан.

Ранее команда президента США Джо Байдена уже просила Салливана не оставлять свой пост.