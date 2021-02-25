На площади Свободы в Ереване собираются противники Пашиняна
Анна Светлова
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На площади Свободы в Ереване уже собираются противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает Sputnik Армения.
Отмечается, что в течение получаса они начнут акцию протеста.
«Только что мимо этой площади прошла колонна Пашиняна», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Пашинян вышел к сторонникам и объяснил заявление генштаба ВС, который потребовал отставки правительства.
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