На площади Свободы в Ереване собираются противники Пашиняна

На площади Свободы в Ереване уже собираются противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Отмечается, что в течение получаса они начнут акцию протеста.

«Только что мимо этой площади прошла колонна Пашиняна», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Пашинян вышел к сторонникам и объяснил заявление генштаба ВС, который потребовал отставки правительства.