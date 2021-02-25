На площади Свободы в Ереване собираются противники Пашиняна

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге в центре Еревана, 25 февраля 2021 года Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге в центре Еревана, 25 февраля 2021 года
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге в центре Еревана, 25 февраля 2021 года
Artem Mikryukov/Reuters

На площади Свободы в Ереване уже собираются противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Отмечается, что в течение получаса они начнут акцию протеста.

«Только что мимо этой площади прошла колонна Пашиняна», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Пашинян вышел к сторонникам и объяснил заявление генштаба ВС, который потребовал отставки правительства.