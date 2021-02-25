Пашинян вышел к сторонникам и объяснил заявление генштаба ВС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вышел к свои сторонникам, собравшимся у здании правительства республики, передает РИА «Новости».

В ходе общения он объяснил своим избирателям заявление главы генштаба ВС, который потребовал отставки правительства.

По словам главы кабмина, армянская армия подчиняется ему, а заявление военных было эмоциональной реакцией. В целом Пашинян оценил ситуацию как управляемую.

Он добавил, что даже те военачальники, которых он уволил из генштаба, остаются его «братьями и солдатами родины».

Ранее Пашинян назвал требование Генштаба ВС о его отставке попыткой переворота.

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