Пашинян выступит на площади Республики в Ереване в четверг

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что выступит на площади Республики в Ереване в четверг, 25 февраля. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Выступлю на площади Республики в 16.00 (15.00 мск). А до этого собирайтесь на площади», — написал премьер.

На этой площади расположено здание правительства республики.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении, который потребовал отставки правительства. Однако, как уточняется, заявление об увольнении начальника Генштаба пока не подписал президент Армении Армен Саркисян.