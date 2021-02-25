Ремонт Капитолия США обойдется в более чем $30 млн

Ремонт здания американского конгресса после штурма 6 января обойдется в более чем $30 млн, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на архитектора Капитолия Бретта Блэнтона.

«Статуи, фрески, исторические скамейки и оригинальные ставни – все пострадали в разной степени от повреждений», – заявил архитектор на слушаниях в палате представителей конгресса.

Законодатели нижней палаты конгресса уже одобрили выделение $30 млн на покрытие указанных расходов. При этом, по словам Блэнтона, на ремонт здания может потребоваться больше денег.

Ранее кандидат на пост министра юстиции США Меррик Гарленд пообещал привлечь к суду штурмовавших Капитолий.

3 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил демократ Джо Байден. Его предшественник Дональд Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги выборов.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте. Сенат США признал процесс конституционным. Трамп был оправдан.