В Кремле заявили, что дата послания Путина Федеральному собранию пока не назначена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дата выступления главы государства Владимира Путина с посланием Федеральному Собранию пока не назначена.

«Пока дата не назначена», — сказал Песков.

Он уточнил, что как только этот день будет определен, СМИ проинформируют об этом.

В 2020 году Путин обращался с посланием к Федеральному Собранию 15 января.