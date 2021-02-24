В Кремле заявили, что дата послания Путина Федеральному собранию пока не назначена
Марина Львова
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дата выступления главы государства Владимира Путина с посланием Федеральному Собранию пока не назначена.
«Пока дата не назначена», — сказал Песков.
Он уточнил, что как только этот день будет определен, СМИ проинформируют об этом.
В 2020 году Путин обращался с посланием к Федеральному Собранию 15 января.
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