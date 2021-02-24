В Кремле заявили, что дата послания Путина Федеральному собранию пока не назначена

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Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января... Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дата выступления главы государства Владимира Путина с посланием Федеральному Собранию пока не назначена.

«Пока дата не назначена», — сказал Песков.

Он уточнил, что как только этот день будет определен, СМИ проинформируют об этом.

В 2020 году Путин обращался с посланием к Федеральному Собранию 15 января.