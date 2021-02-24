США и Канада станут координироваться в противостоянии Китаю
Антон Демидов
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Президент США Джо Байден по итогам виртуальной встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо сообщил, что обе страны будут координироваться в противостоянии Китаю, передает РИА «Новости».
Глава Белого дома рассказал, что он и Трюдо обсудили общие подходы к мировым вызовам.
«Это включает координацию наших подходов, чтобы лучше конкурировать с Китаем и лучше защищать наши ценности», — сказал Байден.
Ранее Байден назвал основного конкурента США.