США и Канада станут координироваться в противостоянии Китаю

Президент США Джо Байден по итогам виртуальной встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо сообщил, что обе страны будут координироваться в противостоянии Китаю, передает РИА «Новости».

Глава Белого дома рассказал, что он и Трюдо обсудили общие подходы к мировым вызовам.

«Это включает координацию наших подходов, чтобы лучше конкурировать с Китаем и лучше защищать наши ценности», — сказал Байден.

Ранее Байден назвал основного конкурента США.