Неизвестные пририсовали усы Гитлера на плакатах с премьером Нидерландов

В разных городах Нидерландов вандалы оставили нацистские символы на предвыборных плакатах с изображением премьер-министра страны Марка Рютте. Об этом сообщает издание NL Times.

Рютте является председателем праволиберальной Народной партии за свободу и демократию (VVD).

Согласно информации VVD, неизвестные подрисовывают к лицу политика усы Гитлера или оставляют на плакатах свастики. Отмечается, что плакаты испортили в субботу, 20 февраля, в городе Вестерворт. То же произошло и на следующий день. При этом плакаты других партий вандалы не тронули.

Об испорченных плакатах с Рютте также сообщают в Пюттене и Лейдене.