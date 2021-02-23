Украина снова подала иск против России в ЕСПЧ

Киев вновь обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с иском против России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление суда.

Иск, поданный 19 февраля, стал девятым обращением Украины в ЕСПЧ в отношении России, указано в сообщении.

В своем заявлении украинская сторона обвиняет российскую в неких «политических убийствах», однако не приводит конкретных фактов.

Ранее ЕСПЧ признал жалобу Украины на Россию о нарушении прав человека в Крыму «частично приемлемой» к рассмотрению по существу.