Украина снова подала иск против России в ЕСПЧ
Семён Сонный
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Киев вновь обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с иском против России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление суда.
Иск, поданный 19 февраля, стал девятым обращением Украины в ЕСПЧ в отношении России, указано в сообщении.
В своем заявлении украинская сторона обвиняет российскую в неких «политических убийствах», однако не приводит конкретных фактов.
Ранее ЕСПЧ признал жалобу Украины на Россию о нарушении прав человека в Крыму «частично приемлемой» к рассмотрению по существу.
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