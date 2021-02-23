Экс-премьер Молдавии Кику попал в реанимацию из-за коронавируса

Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику поступил в реанимацию Республиканской больницы имени Тимофея Мошняга из-за осложнений после коронавирусной инфекции, которая была диагностирована у него 8 декабря прошлого года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы учреждения.

Кику на своей странице в одной из соцсетей подтвердил информацию о своей госпитализации.

«У нас в стране самые лучшие в мире врачи! Все будет хорошо! Прошу всех заботиться о своем здоровье», — написал экс-премьер.

23 декабря 2020 года Кику объявил об уходе с должности премьер-министра Молдавии.