Посольство США осудило задержание оппозиционера Мелии в Грузии

Грузия сделала шаг назад от демократии, арестовав председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, считает посольство США в Тбилиси. Комментарий опубликован на странице дипмиссии в Twitter.

«Посольство США крайне обеспокоено решением правительства [Грузии] арестовать лидера главной оппозиционной партии. <...> Грузия сделала шаг назад на пути к сильной демократии», – указано в заявлении.

Дипмиссия также выразила сожаление в связи с тем, что грузинская сторона проигнорировала призывы США и других партнеров к сдержанности и диалогу.

Ранее сообщалось, что Мелия был задержан в офисе партии «Единое национальное движение», в ходе операции сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ. Оппозиция заявила о подготовке к акциям протеста.

17 февраля суд в Тбилиси вынес решение об аресте Мелии за неуплату залога 40 тыс. лари ($12 тыс.) в рамках дела о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Сам Мелия заявил, что он отказывается добровольно выполнять решение суда об аресте. Данный судебный процесс спровоцировал политический кризис в стране. На фоне ситуации премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласия с коллегами.

22 февраля президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении новым премьер-министром Ираклия Гарибашвили.

Партия «Единое национальное движение» была основана экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.