Кадыров предложил Урускому повесить дома их совместную фотографию

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram предложил заместителю премьера Украины Олегу Урускому повесить дома их совместную фотографию.

Так Кадыров прокомментировал ситуацию с фотографией, которой возмутился премьер Денис Шмыгаль.

«Что касается Уруского, для него должно быть честью оказаться рядом с нами. Так что пусть распечатает снимок и повесит на самое почетное место дома и на работе», — написал Кадыров.

По словам главы Чечни, «вся эта шумиха высосана из пальца».

Ранее Уруский заверил, что конфликт с главой кабмина Денисом Шмыгалем из-за фото с Кадыровым исчерпан.

До этого Шмыгаль потребовал объяснений от заместителя за фото с Кадыровым. Заместитель премьера опубликовал в Facebook фотографию, на которой Уруский идет рядом с Кадыровым в толпе других людей. Предполагается, что снимок был сделан 21 февраля на международной выставке оружия IDEX-2021 в ОАЭ.