ЕС введет санкции против ответственных за арест и осуждение Навального

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел 27 стран ЕС договорились ввести новые санкции в отношении ответственных за события, связанные с Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС.

«В ответ на события по Навальному мы достигли политического соглашения ввести санкции против тех, кто ответственен за его арест и осуждение», — сказал он.

Боррель выразил надежду на то, что процесс введения санкций займет не больше недели.

Ранее СМИ писали, что ЕС начал обсуждать новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. В МИД РФ пообещали Евросоюзу соразмерный ответ в случае введения новых санкций.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. Таким образом, Навальный проведет в колонии около 2,5 года.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд признал законным решение о замене срока Алексея Навального с условного на реальный по делу «Ив Роше».