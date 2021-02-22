В России создан Координационный центр правительства

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РИА «Новости»

Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление о создании Координационного центра правительства РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Предназначение центра — согласование действий федеральных и региональных органов исполнительной власти.

Также центр будет заниматься организацией при разрешении инцидентов и реализации приоритетных задач правительства.