В России создан Координационный центр правительства
Максимс Краюшкинс
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Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление о создании Координационного центра правительства РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Предназначение центра — согласование действий федеральных и региональных органов исполнительной власти.
Также центр будет заниматься организацией при разрешении инцидентов и реализации приоритетных задач правительства.
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