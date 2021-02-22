США будут добиваться укрепления ядерных договоренностей с Ираном

Администрация президента США Джо Байдена поддерживает дипломатический подход к диалогу с Ираном и будет добиваться укрепления договореностей по ядерной сделке. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

По его словам, США будут добиваться, чтобы «Иран никогда не получил ядерное оружие».

«Дипломатия является лучшим путем к достижению этой цели», —

сказал Блинкен.

Ранее США заявили, что готовы к переговорам с Тегераном по иранской ядерной программе.

В 2015 году Россия, США, Франция, Великобритания, Китай и Германия подписали соглашение с властями Ирана о заморозке ядерной программы в обмен на снятие санкций. Документ получил название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В мае 2018 года занимавший пост президента США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о выходе американской стороны из сделки.