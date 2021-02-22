Путин и Лукашенко встретились в Сочи

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Сочи, сообщает агентство БелТА.

Главы государства должны подробно обсудить широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах.

Незадолго до начала встречи Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что регламента по продолжительности переговоров нет. Более того, есть планы, что лидеры стран вместе пообедают и покатаются на лыжах.

Ранее в Кремле уточнили, где пройдет встреча Путина и Лукашенко.